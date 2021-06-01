Юрист рассказал о фразе, способной разоблачить мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В век активного развития цифровых технологий и перевода на дистанционный режим многих областей жизни людей, развиваются и разнообразные способы мошенничества с личными данными и сбережениями. При любом обращении в кредитную организацию или государственные структуры по телефону или в онлайн-режиме необходимо убедиться, что вы не взаимодействуете с мошенником. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что основная задача злоумышленников заключается в том, чтобы вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила необходимые мошеннику действия.

В интервью агентству «Прайм» юрист посоветовал во время телефонного разговора с мошенниками не нервничать и не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые позже могут быть использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок. Не стоит вслух произносить свои имя, фамилию, отчество, говорить слова «подтверждаю», «согласен» или «разрешаю».

- Вместо этого лучше сказать: «Наш разговор записан, я сейчас перезвоню в банк, полицию, медицинское учреждение» и так далее. А после надо положить трубку, - порекомендовал Иван Соловьев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники предлагают жителям страны работы с высокой зарплатой, а потом выводят средства с их личных счетов.