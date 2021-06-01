Американцев рассмешило предупреждение Байдена Путину: «Его лай не пугает» Фото: REUTERS

Американских читателей рассмешило предупреждение президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Накануне в ходе выступления по случаю Дня памяти американский президент заявил, что намерен в личной беседе с коллегой из России поднять тему соблюдения прав человека. Джозеф Байден предупредил, что США не будет стоять в стороне, если Россия нарушит эти права.

Пользователи сайта телевизионного канала Fox News заявили, что попытка Байдена «звучать жестко» на этот раз не удалась.

«Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает», - отметил комментатор под ником Jerry2018.

«Джозеф, могу поспорить, Китай и Россия действительно трясутся от страха», - пошутил пользователь wantsome.

Другой житель США добавил, что слова президента страны о Китае и России, судя по всему, должны заставить всех думать, что «Байден – крутой парень», однако не работает ни с российской и китайской сторонами, ни даже с американцами. Некоторые комментаторы также указали на двуличие Джозефа Байдена.

«Он дал России трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его фразы рассчитаны сугубо для американской прессы», - написал Rightside101.

Пользователь под ником banman отметил, что американский президент все время говорит о поддержке вооруженных сил США, однако «позволяет Китаю и России наращивать военную мощь».

Напомним, 16 июня в Женеве состоится личная встреча российского и американского президентов. Владимир Путин и Джозеф Байден должны обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, международную повестку и региональные конфликты.