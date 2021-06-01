Арендное жилье в России за год подешевело на 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России стоимость арендного жилья за минувший год упала почти на 15 процентов. Весной этого года снять квартиру в аренду в среднем можно было за 23 тысячи рублей, хотя годом ранее арендная ставка составляла около 27 тысяч. Об этом во вторник, 1 июня, свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, пишет газета «Известия».

Данные тренд подтвердили представители российский риелторских компаний.

- Средняя стоимость арендного жилья в стране снизилась на 10-15 процентов. Наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в небольших городах и квартиры с большими площадями. Больше всего подешевели трехкомнатные квартиры, их цена за год снизилась почти на 16-18 процентов, - сообщил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Подешевели и двухкомнатные квартиры. Так, в Ростове-на-Дону и Волгограде цена их аренды упала на десять процентов.

Эксперты считают, что к снижению стоимости арендного жилья привели снижение доходов населения, а также развитие дистанционной занятости. Снимавшие квартиры иногородние вернулись домой. Оказали свое влияние также выгодные ипотечные ставки, с помощью которых арендаторы купили собственные квартиры.

Специалисты отмечают, что по мере восстановления экономической активности, цены начали отыгрывать назад.

Как писал сайт Kp.ru, в начале мая Федеральная антимонопольная служба России обратилась к застройщикам с просьбой обосновать рост цен на жилье в стране за последние несколько лет.