Курс рубля на 1 июня 2021: доллар снизился до 73,4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Курс американской валюты этим утром снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, достигнув отметки в 73,398 рубля. Об этом во вторник свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 1 июня 2021 года.

В это же время курс европейской валюты показал снижение на 12,75 копейки, евро упал до 89,663 рубля.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что стоимость нефти в скором времени может увеличиться до 75 долларов за баррель. Эксперт объяснил, что цена на «черное золото» уже перешагнула отметку в 70 долларов за баррель и пока что видимых предпосылок для остановки движения не наблюдается.