В Индии заключенные отказались выходить из тюрем по УДО из-за коронавируса Фото: REUTERS

В Индии в девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш более 20 заключенных отказались воспользоваться условно-досрочным освобождением из-за пандемии коронавирусной инфекции. По их словам, во время эпидемии оставаться в тюрьме безопаснее, ведь там бесплатно предоставляют пищу, необходимые лекарства и регулярно проводят медицинские обследования. Об этом во вторник, 1 июня, пишет издание India Today.

Прошение об условно-досрочном освобождении подал 21 заключенный, но, получив официальное подтверждение, они отказались от этой возможности из-за ситуации с пандемией.

Руководитель тюремной системы Индии Ананд Кумар отметил, что свое пожелание заключенные выразили в письменном виде, в соответствие с требованиями. Он подчеркнул, что их позицию следует «принять и уважать».

- После освобождения осужденным придется бороться, чтобы заработать средства на жизнь. На фоне пандемии эта ситуация осложнится еще больше, - сказал он.

В начале прошлого месяца Верховный суд Индии постановил разгрузить места лишения свободы в стране из-за беспрецедентного всплеска коронавирусной инфекции. С тех пор по условно-досрочному освобождению и под залог отпустили 11,5 тысяч заключенных.