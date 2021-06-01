Пушков высмеял украинского депутата за билборды с оскорблениями в адрес Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал депутата украинской Верховной Рады, который пытался оскорбить Москву. Политик напомнил, что Киев исторически является русским городом. Об этом сенатор написал во вторник, 1 июня, в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о размещении в Киеве антироссийских билбордов. Так депутат Рады решил поздравить местных жителей со Днем города, напомнив им об «исторических достижениях» страны со словами: «Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали».

Алексей Пушков отметил, что нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет.

- Депутат Рады по статусу и клоун по призванию Гончаренко развесил в Киева ко дню города плакаты, призванные оскорбить Москву и превознести Украину. Только вот тогда не было Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было. Киев возник как город племени полян, а не украинцев, которых тогда вообще не существовало. В 882 году был небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом русским». Но это нынешним невеждам из рады, разумеется, неведомо, - написал российский сенатор.

Он подчеркнул, что Киев исторически является русским городом, а не украинским.