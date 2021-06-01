Короткая рабочая неделя ждет россиян в июне Фото: Евгения ГУСЕВА

Третья неделя июня в текущем году будет единственной короткой рабочей неделей за это лето. Сокращение количества рабочих дней будет связано с празднованием Дня России 12 июня.

Данный праздник в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Из-за этого жители России в третью неделю первого летнего месяца будут работать только с 15 по 18 июня включительно.

Предыдущие длинные выходные были у жителей государства в минувшем мае: тогда российский президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Россияне, таким образом, отдыхали с 1 по 10 мая включительно.

Как ранее писал сайт Kp.ru, в министерстве труда России сообщили, что не видят предпосылок для введения в стране четырёхдневной рабочей недели. Специалисты министерства готовы рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят.