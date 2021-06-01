Мария Захарова создала свой Telegram-канал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова создала свой Telegram-канал. Об этом она сообщила во вторник, 1 июня.

Отмечается, что странице в мессенджере она создала по просьбе российского журналистами и ведущего Владимира Соловьева.

- Друзья! По многочисленным просьбам Владимира Рудольфовича Соловьёва создала свой ТГканал. Мы отметим завтра это радостное событие нашим с ним эфиром в 9:00 по московскому времени на Соловьёв Live, - написала Мария Захарова в новом канале.

Аналогичное сообщение она опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

На Telegram-канал официального представителя российского внешнеполитического ведомства уже подписали более 7,7 тысячи человек. Мария Захарова нередко публикует важную информацию и свое мнение по поводу происходящих в мире событий в социальных сетях.