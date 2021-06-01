Разместившие фото нацистов на акции «Бессмертный полк» раскаялись в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое фигурантов уголовного дела о реабилитации нацизма признали свою вину в попытке опубликовать фотографии нацистов на сайте акции «Бессмертный полк» и раскаялись в содеянном. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко.

- Следователи уже допросили двух подозреваемых - Андрея Акимова из Оренбургской области и Сергея Сахарова из Томской области. Они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Следствие также установило причастность к реабилитации нацизма украинцев Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха, - сообщила она.

Напомним, в мае текущего года подозреваемые разместили на сайте акции «Бессмертный полк» заявки, к которым прикрепили фото Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова. Представитель СК России подчеркнула, что такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Как писал сайт Kp.ru, вчера российский СК возбудил уголовные дела о попытках размещения фото нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк».

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