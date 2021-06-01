ВЦИОМ: большинство россиян поддержали привлечение заключенных к работе вместо мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство опрошенных жителей России поддержали идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Россияне полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывания наказания. Об этом во вторник, 1 июня, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который цитирует издание РБК.

В общей сложность привлечение заключенных к работе вместо мигрантов поддержал 71 процентов опрошенных, при этом 62 процента считают, что такой вид наказания предпочтут сами осужденные. Не согласен с этим предложением 21 процент респондентов.

Сторонники идеи отправить заключенных на работы вместо мигрантов считают, что работа осужденных станет возмещением ущерба пострадавшим. Они также отметили, что таким образом снизится нагрузка на госбюджет, а заключенные смогут «отработать» свои преступления и будут приносить пользу обществу.

Противники этого предложения считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, а также что они будут «отнимать» рабочие места.

Напомним, 20 мая глава российской ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, данную инициативу уже поддержали в Следственном комитете и в министерстве юстиции.

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