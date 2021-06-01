Путин внес в Госдуму закон о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных судах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу страны проект закона о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах. Соответствующий документ во вторник, 1 июня, опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

В случае принятия законопроекта российская Генеральная прокуратура сможет представлять интересы государства в Европейском суде по правам человека. Проект предлагает дополнить положения закона «О прокуратуре Российской Федерации».

- Генпрокуратура РФ в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, а также иностранных и международных третейских арбитражах, - говорится в документе.

Кроме того, для обеспечения представительства и защиты интересов России в Европейском суде по правам человека Генеральная прокуратура сможет защищать интересы государства при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против России на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Владимир Путин сегодня также внес в нижнюю палату проект закона, который наделяет Генеральную прокуратуру правом обжаловать в российском Конституционном суде решения международных органов.