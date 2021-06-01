В среднем девять лет нужно россиянам, чтобы накопить на квартиру Фото: Олег УКЛАДОВ

Россиянам в среднем нужно около девяти лет для накопления средств на квартиру. Тогда как год ранее этот срок составлял восемь лет. Об этом сообщают в аналитическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитики поясняют, что пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на доходы россиян, и рост цен на квартиры на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5 процента ударили по возможностям граждан накопить на собственное жилье.

Как отмечается, тяжелее всего придется копить на покупку квартиры жителям Тувы, где на это уйдет почти вся жизнь, а полжизни придется копить жителям Карачаево-Черкесии и республики Алтай. Так, согласно данным аналитиков, а Туве для покупки новой квартиры нужно копить 67 лет, в Карачаево-Черкесии - 38 лет, в Республике Алтай – 32 года, в Ингушетии – 27 лет, в Крыму – 26 лет, в Калмыкии – 24 года.

Проще всего накопить на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Магаданской области и Ненецком автономном округе, где понадобится три года.

Уточняется, что в Республике Алтай, Ленинградской области, Ставропольском крае, а также в Чувашской и Кабардино-Балкарской Республике срок накопления на квартиру вырос более, чем на три года, а в Карачаево-Черкессии - практически на десять лет.

Однако отмечены единичные случаи уменьшения сроков накопления. Так, в Калужской области рассматриваемый срок накопления за 2020 год снизился почти на год, а в Калмыкии - более чем на пять лет.