Автоюрист: россиян не будут штрафовать за зимнюю резину летом Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне с 1 июня не столкнутся с новыми штрафами, если не поменяли зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщил автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры».

Как передает РИА Новости, по словам юриста, внесенные в законодательство поправки не предусматривает таких изменений.

Ранее ряд СМИ заявляли, что уже 1 июня 2021 года граждан будут штрафовать на 500 рублей за использование шипованной резины летом.