Посол РФ: Москва не оказывает давления на Минск в ситуации с задержанием Сапеги Фото: СОЦСЕТИ

Российская сторона не оказывает никакого давления на Минск в ситуации с задержанием россиянки Софии Сапеги. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов в ходе беседы с журналистами.

- Она хорошо себя чувствует, условия ее содержания адекватны. На действия белорусских властей в этом аспекте мы никакого давления не оказываем. Российская сторона исполняет свои полномочия в рамках консульской конвенции и будет продолжать это делать, - отметил посол.

Как сообщал сайт kp.ru, россиянку Софью Сапегу задержали в минском аэропорту 23 мая вместе с основателем запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Напомним, что девушка призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала, который распространял личные данные сотрудников МВД республики. Сапеги могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Накануне российский президент Владимир Путин поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать дело Сапеги.