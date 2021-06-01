Захарова: слежка США и Дании за европейскими лидерами - только верхушка айсберга

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что слежка Дании и США за европейскими лидерами является только вершиной айсберга.

По ее мнению, на самом деле ситуация «намного более страшная» для самих стран-членов Североатлантического альянса, «нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО».

«Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ», - заявила дипломат в эфире радиостанции «Вести FM».

Напомним, накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США при помощи Дании в 2012 - 2014 годах следило за несколькими немецкими чиновниками. Среди них оказались канцлер Германии Ангела Меркель, действующий в то время министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры Пеер Штайнбрюк.

Ранее в 2016 году представители сайта WikiLeaks обнародовали информацию о том, что США вело слежку за Меркель, а также генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.