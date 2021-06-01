Начало лета в Москве в 2021 году стало самым холодным за последние 54 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Москве зарегистрировали самое холодное начало лета за последние 54 года. Об на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос», где уточняется, что минимальная температура в ночь на вторник, 1 июня, составила плюс 4 градуса.

Согласно приведенным данным, в столичном регионе обошлось без заморозков в воздухе, а минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске и в Клину, где ночью опустилось плюс 0,3 и плюс 0,2 градуса, соответственно.

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила плюс 4 градуса - таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года!», - говорится в сообщении «Фобос», где отметили, что 1 июня 1967 года в столице было зафиксировано плюс 3,9 градуса.

Синоптики сообщили, что пик похолодания в столичном регионе пройден, и уже предстоящей ночью наступит потепление.

Как писал сайт kp.ru, синоптики пообещали возвращение теплой погоды к 1 июня. По прогнозам, в среду, 2 июня, будет уже теплее на пару градусов - и ночью и днем.