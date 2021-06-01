Бывший замминистра обороны США предсказал «победу» Путина на встрече с Байденом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент США Джо Байден уступит на встрече в Женеве своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, в том числе, если речь пойдет о проекте газопровода «Северный поток - 2», военном конфликте на востоке Украины и не только. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Spectator Джед Баббин, в прошлом занимавший пост министра обороны США.

Как отмечено в статье, в отношениях между Россией и США есть предсказуемость и стабильность, а укрепление этих позиций и должен вызвать саммит двух лидеров в Женеве. В издание также напомнили, что отношения Москвы и Вашингтона не обострились даже после того, как американский лидер назвал российского коллегу «убийцей».

«Президент США уступит российскому лидеру по самым острым вопросам, которые будут обсуждаться на встрече в Женеве», - говориться в статье.

Журналист считает, что Байден «вряд ли будет пытаться давить» на Путина, поскольку ценит «стабильность, изменения климата, торговлю и не только больше, чем права человека». Главным вопросом встречи журналисты назвали задержание в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Однако, в статье отмечают, что российский лидер едва ли мог повлиять на его судьбу.

Напомним, встреча Путина и Байдена должна состоятся в Женеве 16 июня. Как сообщалось, американский и российский президенты намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Накануне глава Белого дома заявил, что собирается поднять тему прав человека.