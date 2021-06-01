Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал в отставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аудитор российской Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев в ходе заседания профильного комитета по бюджету и финансовым рынкам.

- Вношу представление о досрочном освобождении Меня Михаила от должности аудитора российской Счетной палаты в связи с его заявлением об отставке., - зачитал он.

Сообщается, что комитет уже поддержал досрочное освобождение Меня от должности, а Совет Федерации рассмотрит данный вопрос в ходе завтрашнего заседания. После снятия с поста Михаила Меня Совфед России намерен предложить президенту на должность аудитора Счётной палаты Наталью Трунову.

Как сообщал сайт kp.ru, Михаила Меня обвиняют по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, в которой он был губернатором в 2005-2013 годах. Российский Следственный комитет уже получил доказательства причастности политика к данному преступлению. Сообщалось, что Тверской суд в российской столице прекратил данное уголовное дело в связи с истечением срока давности.

С поста главы региона он ушел по собственному желанию, с 2018 года работал аудитором Счетной палаты.