Госдума приняла закон о бесплатном газопроводе до границ участка

Госдума приняла законопроект о бесплатном газопроводе до границ участка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 июня, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном газопроводе до границ участка.

Принятые поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств россиян, а процесс подключения «будет максимально удобным и простым для людей». Об этом ранее сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Напомним, соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал в ходе своего послания Федеральному собранию, отметив, что данная программа должна быть реализована уже в этом году.

Законопроект был разработан партией «Единая Россия» и внесен в Госдуму 19 мая. Авторами инициативы выступили председатели Госдумы и Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, а также глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенатор Андрей Кутепов.