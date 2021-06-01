ВТБ повышает доходность по одному из вкладов до 6% годовых

Повышение ключевой ставки Центробанка до 5% годовых спровоцировало увеличение ставок по депозитам в банках. С 1 июня ВТБ повышает ставки по юбилейному вкладу, который был запущен к 30-летию банка. Максимальная доходность по вкладу «История успеха» увеличится на 0,5 процентного пункта - до 6% годовых. Деньги можно разместить на полтора года под фиксированный процент.

Минимальная сумма вклада - 30 тыс. рублей, срок размещения – полтора года. Если открыть депозит в мобильном банке или личном кабинете ВТБ Онлайн, с 1 июня обновленная ставка по вкладу составит 5% годовых с учетом капитализации процентов. Чтобы повысить доходность на 1 процентный пункт, нужно подключить опцию «Сбережения» по дебетовой Мультикарте. При этом банк сохраняет льготные условия досрочного снятия средств с депозита: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составляет 3%.

- Повышение ключевой ставки ЦБ позволяет банкам предложить клиентам более выгодные условия по сберегательным продуктам. Это приводит к росту интереса вкладчиков к классическим сбережениям. При этом россияне все чаще выбирают относительно долгосрочные вложения, - говорит Мария Воронина, заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ.

По ее мнению, в целом по рынку доля рублевых средств на длинные сроки вырастет на 4,5 - 5% к первому полугодию 2020 года. В том числе и в портфеле ВТБ.

Напомним, в линейке долгосрочных депозитов ВТБ сейчас достпуны «Вклад в будущее» и «Ваш пенсионный», а в линейке краткосрочных - «Надежная основа» и «Новое время». Кроме того, деньги можно разместить на накопительном счете «Копилка» с доходностью до 5% годовых для новых сберегателей.