Умер Мэлор Стуруа, журналист-международник. Фото: сайт Союза журналистов России

Умер Мэлор Стуруа, журналист-международник и мастер политического памфлета. Легенды советской международной журналистики не стало в возрасте 93 лет. Об этом во вторник, 1 июня, сообщается на официальном сайте Союза журналистов России.

- Сегодня на 94-м году жизни не стало легенды советской международной журналистики Мэлора Стуруа. Российский Союз журналистов выражает самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Мэлора Георгиевича, - говорится в сообщении. Причины смерти журналиста не уточняются.

Мэлор Стуруа был обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ордена Почета за заслуги в области культуры, печати и телерадиовещания, Ордена Дружбы за вклад в развитие советской журналистики и многолетнюю плодотворную работу. У журналистам также есть два ордена Трудового Красного Знамени, Орден «Знак Почёта» и Орден Чести, полученный в Грузии, а также Орден Дружбы народов за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады.

В 1960 году Мэлор Стуруа в качестве специального корреспондента газеты «Известия» сопровождал Хрущёва в поездке по странам Востока, а чуть позже стал одним из авторов книги об этой поездке «Разбуженный восток». Много лет журналист-международник работал в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Он был членом редколлегии газеты «Известия», а также обозревателем газеты «Московский комсомолец».