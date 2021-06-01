Мантуров на совещании 1 июня обсудит с металлургами проблему роста цен на их продукцию

Денис Мантуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на предстоящим совещании с металлургами во вторник, 1 июня, будет обсуждать проблему роста цен на их продукцию. Об этом сообщил глава ведомства.

«Вопрос один - повышение цен», - приводит «Интерфакс» слова министра.

Напомним, глава Минпромторга РФ проведет совещание с металлургами по «развитию металлургической промышленности». Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в стране за прошлый год выросли в разы, и указал на то, что таким образом они получили 100 млрд рублей сверхприбыли, которые должны вернуть в бюджет страны.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, отмети, что правительство занимается этим вопросом. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продолжит расследование на рынке металлопроката.