Третья часть записей "прослушки Медведчука" выложена в сеть

Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями появилась на YouTube в понедельник, 31 мая.

Записи были выложены на канале Bihus.info, позиционирующим себя как команда журналистских расследований. Ранее были опубликованы две части якобы телефонных разговоров Медведчука с российскими представителями, а также представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Фрагменты этих записей демонстрировал глава СБУ Иван Баканов. Канал заявил о намерении выпустить цикл передач с записями разговоров политика.

«Угольные контракты и переговоры с оккупантами - что скрывает третья часть "прослушки Медведчука"? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов», - говорится в описании к опубликованному видео.

Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014-2015 годах обсуждал поставки угля на Украину из самопровозглашенных республик с занимавшим тогда должность заместителя главы правительства России Дмитрием Козаком, предлагая ему в обмен поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольствие. Кроме того, утверждается, что эти вопросы Медведчук обсуждал с занимавшим тогда должность помощника российского президента Владиславом Сурковым и министром энергетики РФ Александром Новаком.

Медведчук в свою очередь сообщил, что опубликованные записи, которые легли в основу его уголовного дела, сфальсифицированы. Он назвал все это чистой провокацией, изготовленной «так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».