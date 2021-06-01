Захарова призвала НАТО напомнить Киеву о Минских договоренностях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала НАТО напомнить украинским властям о Минских договоренностях. Об этом дипломат написала во вторник, 1 июня, в своем Telegram-канале.

Мария Захарова напомнила, что накануне, говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции для этих государств».

- Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль, что Столтенберг не упомянул минские договоренности и необходимость их выполнения украинской стороной. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками, - подчеркнула представитель МИД России.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что РФ призвала Европейский союз активнее воздействовать на украинские власти для выполнения ими минских соглашений.