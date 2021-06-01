В России 1 июня 2021 выявлено 9 500 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 9 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на вторник, 1 июня 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 081 417 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 83 российских регионах. При этом из заболевших 1 268 (13,3%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3 669. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 817 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 743.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 372 летальных исхода, а вылечили 8 994 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 121 873 заболевших, всего выздоровели 4 693 579 человека.