В бундестаге Германии заявили, что сделали все для запуска «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия сделала все для успешного запуска трубопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 1 июня, заявил руководитель комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Политик ФРГ выразил уверенность в том, что проект по строительству газопровода будет завершен до конца.

- Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага Германии и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям с американской стороны, - подчеркнул Клаус Эрнст в интервью РИА Новости.

К сегодняшнему дню проект реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб. Как ранее сообщал сайт Kp.ru, накануне высокопоставленная делегация Германии отправилась в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной проект «Северный поток — 2».