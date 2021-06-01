Политолог предложил ограничить право работать в избирательных комиссиях причастных к экстремизму

Причастным к экстремизму могут ограничить права работать в избирательных комиссиях Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить причастным к экстримизму гражданам право работать в избирательных комиссиях. Соответствующий документ он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог напомнил, что ранее Госдума приняла законопроект, который ограничивает право лиц, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах. При этом он отметил, что этот же закон позволяет таким лицам работать в избирательных комиссиях, хотя, по мнению Орлова, это может привести к срыву избирательного процесс или к манипуляции с голосами избирателей.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Единое хранилище планируется организовать для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, передает Москва 24.