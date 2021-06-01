Жириновский предложил продлить детство: "они ничего не соображают до 30 лет"

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил продлить детский возраст до 30 лет, указав на то, что до этого возраста россияне ничего не соображают.

«Давайте детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - заявил политик.

Свое заявление Жириновский приурочил к Международному дню защиты детей, уточнив, что старшим поколением необходимо считать тех, кому больше 70 лет, а всю надежду на будущее страны глава ЛДПР возлагает на тех, кому сейчас больше 35 лет.

Напомним, ранее Жириновский потребовал отменить почти все праздничные выходные в России. Глава ЛДПР заявил, что из существующих выходных в стране нужно оставить только 1 января, День Победы и День России. По его мнению, работнику должно даваться 30 календарных дней обычного отпуска, а также 15 дней - дополнительного.