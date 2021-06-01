Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге будут проходить с болельщиками с 1 июня 2021 Фото: REUTERS

Матчи чемпионата мира по хоккею в Риге с сегодняшнего дня будут проходить с болельщиками. Во вторник, 1 июня, организационный комитет ЧМ начал продажу билетов на матчи турнира, сообщается на официальном сайте Латвийского радио и телевидения.

Матчи чемпионата с сегодняшнего дня могут посетить зрители, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции или уже переболели ей.

Продажа билетов на соревнования должна была начаться еще вчера, 31 мая, однако в итоге это произошло только во вторник после 10:00 по московскому времени. Дело в том, что оргкомитет мирового первенства ожидал начала работы специального сайта, на котором зрители могут получить электронный сертификат о наличии иммунитета к коронавирусной инфекции.

- Все болельщики ждали этого момента. Мы очень рады и благодарны властям Латвии, которые на фоне этих тяжелых условий смогли предоставить фанатам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата мира. Этот хоккейный праздник будет набирать обороты, - заявил глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею, который в настоящее время проходит на территории Риги, завершится 6 июня 2021 года.