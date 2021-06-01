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Общество1 июня 2021 12:12

Госдума во II чтении приняла закон, запрещающий банкам навязывать услуги при оформлении кредитов

Закон позволит исключить ненадлежащее информирование кредиторами заемщиков о допуслугах
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдума во II чтении приняла закон, запрещающий банкам навязывать услуги при оформлении кредитов

Госдума во II чтении приняла закон, запрещающий банкам навязывать услуги при оформлении кредитов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума во втором чтении приняла проект закона, запрещающего банкам навязывать дополнительные услуги клиентам при оформлении потребительских кредитов. Документ предлагает запретить банкам заранее ставить за заемщика «галочки» в договорах о кредитах.

- В последнее время участились случаи использования шаблонных кредитных договоров в банках страны. В таких документах содержатся условия, которые ограничивают заемщика в получении полной и достоверной информации об услуге. Нередко в таких договорах проставлены галочки, подтверждающие согласие на оформление услуг, - сообщил во вторник, 1 июня, депутат Алексей Изотов.

В проекте закона также предлагается обязать кредиторов указывать в условиях кредита стоимость, порядок и сроки отказа от дополнительных услуг, а также при заключении сделки кредитования информировать заемщиков о данных условиях.

Принятие документа поможет исключить случаи ненадлежащего информирования банками России заемщиков о содержании приобретаемых дополнительных услуг при оформлении кредитов.