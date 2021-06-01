Зеленский: Украина рассматривает риски военной эскалации из-за действий России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев рассматривает риски возможной военной эскалации из-за действий Москвы на большей части украинской границы в любой момент до конца сентября. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, допустив вероятность полномасштабной войны с Россией.

Украинский лидер полагает, что у Москвы есть много вариантов воздействия, в том числе «прорубить коридор» в Крым. «Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», - заявил он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Россия и Белоруссия постоянно договариваются о важных геополитической и оборонной сделках, а также Москва ведет контроль белорусских вооруженных сил.

Зеленский добавил, что до начала учений «Запад-2021» ситуация у границ Украины будет опасной. «Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября», - заявил он.