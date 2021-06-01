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В мире1 июня 2021 12:27

Лукашенко: Белоруссия недополучит гораздо меньше, чем Запад потеряет, облетая страну

Источник:kp.ru
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минск недополучит гораздо меньше, чем западные страны потеряют, облетая Белоруссию. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя решение некоторых стран и авиакомпаний приостановить авиасообщение с республикой.

Напомним, на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair участники саммита ЕС приняли решение о запрете белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний решили не использовать воздушное пространство республики для своих судов, а также некоторые страны ограничили авиасообщение с Белоруссией.