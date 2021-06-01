Минсельхоз РФ планирует создать государственные запасы сахара

В России намерены создать государственные запасы сахара, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В России намерены создать государственные запасы сахара, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз планирует закупать сахар в интервенционный фонд вместе с зерном. Запасы могут составить до 500 тысяч тонн – примерно столько сахара потребляется в России за месяц, рассказал Патрушев в интервью «Известиям».

Глава ведомства пояснил, что стоимость сахара постоянно скачет из-за высокой зависимости от объемов урожая сахарной свеклы, поэтому Минсельхоз считает необходимым организовать специальный фонд. Закупать сахар будут в сентябре-октябре, его реализация будет проходить в случае необходимости корректировки цен. Мера позволит обеспечить стабильные поставки сахара на рынок и доступные цены на него, отметил глава Минсельхоза.

Ранее Минсельхоз России назвал ситуацию на рынке сахара в стране стабильной, отметив, что ожидаемое производство продукта в этом году удовлетворит потребности внутреннего рынка. Способствовать стабилизации цен на сахар будет квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Оно составило 15% по сравнению с прошлым годом.

Как писал сайт kp.ru, ранее производители пообещали «запредельные цены» на сахар.