Эксперты оценили предложение ввести в России отцовский капитал

Эксперты оценили идею введения отцовского капитала Фото: Евгения ГУСЕВА

Отцовский капитал может стать важной мерой демографического стимулирования в стране. Так прокомментировал возможность создания новой меры поддержки молодым родителям лидер российского «Союза отцов» Юрий Соленов.

«Отцовский капитал — это продолжение тех мер поддержки, которые сегодня российским семьям так необходимы в эти критические моменты, связанные с пандемией и материальными трудностями. Если в семье от одних мужа и жены будет рождаться три-четыре ребенка, то такая материальная поддержка стимулировала бы их на серьезный, более уверенный взгляд в будущее», - цитирует Соленова Газета.Ru.

При этом эксперт отметил, что важно определить источник финансирования. Станет ли отцовский капитал продолжением существующей программы выдачи материнского капитала или будет создан как отдельная мера поддержки.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также отметила некоторую сложность при определении финансирования программы. По ее словам, выделение дополнительных средств в сложившейся на фоне пандемии обстановки будет серьезной нагрузкой.

«Дополнительное введение мер государственной поддержки осложняется экономической ситуацией. Нужно также отметить, что с 1 июля начнут действовать законы по поддержке беременных женщин, по поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей и т.д. И многие меры поддержки, которые введены в течение пандемийного года продолжают своё действие и будут индексироваться. Поэтому, я считаю, что сейчас с предложениями нужно подходить очень осторожно», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее ввести дополнительные меры поддержки молодых семей предложил глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Общественник разработал новый федеральный проект «Многодетная страна», в рамках которого предложил выплачивать отцовский капитал, равный материнскому, а также создать еще ряд льгот и привилегий семьям с детьми, передает телеканал «360».