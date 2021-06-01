Банк ВТБ запустил программу бесплатного страхования детей от онкозаболеваний

ВТБ 1 июня объявил о старте новой программы бесплатного страхования детей от онкологических заболеваний. Воспользоваться ею могут родители, имеющие или оформившие карту «Мир» банка ВТБ и получающие на нее «детские» выплаты от государства. Уникальный для российского страхового рынка проект поможет спасти сотни жизней. Страховка покроет не только лечение и обеспечение лекарствами юного пациента, но и транспортные расходы для ребенка и сопровождающего его взрослого, поиск врача и клиники для проведения операции и при необходимости - операцию по трансплантации костного мозга и поиск донора.

- В большинстве случаев детская онкология поддается лечению при условии своевременной диагностики и грамотной организации медицинской помощи, доступа к необходимым лекарствам и реестрам доноров костного мозга, если требуется трансплантация. К сожалению, у родителей не всегда хватает для этого ресурсов, - отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Поэтому всем гражданам, которые будут получать государственные выплаты на детей на карты «Мир» ВТБ, мы с 1 июня предлагаем оформить такую страховку бесплатно.

Воспользоваться бесплатной страховкой могут также все новые клиенты банка, выбравшие карту ВТБ «Мир» на физическом носителе или в цифровом варианте и оформившие на нее выплату «детских» пособий. Как только владелец карты получит «детские», банк пришлет ему SMS-сообщение с предложением о подключении бесплатной страховки от онкозаболеваний. Защита будет активирована через месяц после согласия клиента. Чтобы заявить о страховом случае, родителям нужно будет обратиться в страховую компанию, которая предоставляет сервис.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галины Новичковой, проблема своевременной диагностики и лечения детского рака в России стоит очень остро.

- Только у нас, в Центре Димы Рогачева, ежегодно бывает более 12 тысяч госпитализаций, за первичной консультацией в прошлом году обратились более 26 тысяч человек, в 2019 году — 36 тысяч. По счастью, современные технологии позволяют вылечить большую часть пациентов — при условии своевременной диагностики и использования всего необходимого арсенала медицинской помощи. Так, по нашим оценкам, к 2024 году число окончательно выздоровевших пациентов детского возраста в России составит 86%, что сопоставимо с общемировыми показателями.

Тем не менее, говорить о полной победе над детским раком пока преждевременно. Галина Новичкова уверена, что программа страхования поможет повысить шансы на жизнь для многих юных пациентов.

- Запуск бесплатной страховки от ВТБ - это важнейшая инициатива, которая должна помочь обеспечить равный доступ к передовым медицинским технологиям для детей по всей России, - подчеркнула руководитель НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева. Профессор Галина Новикова также отметила, что банк ВТБ поддерживает и другие проекты по борьбе с детской онкологией, в том числе финансирует работу фонда «Наука - детям».