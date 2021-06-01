Кремль: Путин с Макроном и Меркель говорили о необходимости встречи глав МИД в "нормандском формате"

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разговорах президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель подчеркивалась необходимость встречи на уровне глав Министерства иностранных дел в «нормандском формате». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел», - сказал представитель Кремля, отметив, что все «принципиально все стороны с этим согласны», однако пока дата не определена.

Таким образом Песков прокомментировал ранее сделанное заявление французского о том, что он договорился с российским коллегой и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на министерском уровне.

Как писал сайт kp.ru, Макрон подчеркнул, что считает «нормандский формат» наиболее полезным для урегулирования кризисной ситуации на Украине, а также отметил, что для выстраивания надежных отношений нужна решительность и постоянство.