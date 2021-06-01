Россияне рассказали, от чего нужно защищать детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали от чего нужно защищать детей. Большинство родителей уверены, что учить подрастающее поколение правилам безопасности нужно с самого детства. Причем важно не только оградить детей от опасности, а именно научить оценивать угрозу. Такого мнения придерживаются 44% мужчин и 49% женщин.

Чтобы обезопасить подрастающее поколение 30% мужчин и 27% женщин рассказывают истории из своего детства, чтобы смоделировать ситуацию и научить ребенка вести себя.

При этом большинство родителей осознают, что нельзя перекладывать ответственность за обучение безопасности на учителей. А вот 8% придерживаются обратного мнения, они считают, что учить детей разбираться в этих вопросах должны педагоги, пишет газета "Известия".

Самые важные правила безопасности, которым учат детей:

Безопасность на дороге - 67%,

Обращение с огнем и электроприборами – 60%,

Безопасность на воде – 53%,

Безопасность в интернете – 62% мужчин и 77% женщин.

Важные элементы безопасности детей:

Детское кресло - 45%,

Светоотражающие полосы на одежде - 44%,

Защитные шлемы - 39%,

Заглушки на розетки - 39%,

Защита на окнах - 37%.

Опрос был проведен аналитиками AliExpress Россия и исследовательской компанией ResearchMe.