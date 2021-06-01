Песков: Кремль не собирается «стерилизовать повестку» накануне встречи Путина и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень важно, чтобы саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся, однако никто не собирается «стерилизовать повестку» встречи глав государств. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня накануне встречи Путина и Байдена. Российская сторона считает, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся, - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоится в Женеве 16 июня текущего года. Главы двух государств в ходе саммита должны обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией и региональные конфликты.