Солист Rammstein выпустил клип на песню «Я ненавижу детей» с пионерами и Александром Реввой Фото: скриншот

Ко Дню защиты детей солист Rammstein Тилль Линдеманн выпустил на своем канале на YouTube клип на новую песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») с советскими пионерами.

Сам ролик снят в антураже советских времен, а действия происходит в 1989 году. Видео содержит стереотипные образы о советской жизни. Кроме того, в клипе показан ряд жестоких сцен, в том числе жестокое обращение детей друг к другу и школьное насилие.

Режиссером клипа выступил Сергей Грей, а снялись в нем Аглая Тарасова и Александр Ревва, который играет роль капитана милиции, допрашивающего главного героя, обвиняемого в убийстве своих одноклассников. Тарасова же сыграла возлюбленную главного героя.

Напомним, накануне солист Rammstein исполнил песню «Любимый город» на русском языке. Впервые композиция прозвучала в 1939 году в советской картине «Истребители». Тогда ее исполнил Марк Бернес, а песня в исполнении Тиля Линдеманна прозвучит в картине о советском летчике «Девятаев».