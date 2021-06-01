Губернатор Василий Орлов: «Первые жители Амурской области уже начали оформлять «дальневосточные гектары» в собственность»

Губернатор Василий Орлов рассказал, как в Приамурье используются «дальневосточные гектары». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Жители Амурской области начали оформлять в собственность «дальневосточные гектары»: в регионе завершился пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования «бесплатных земель». Пока воспользоваться этой возможностью могут жители Архаринского района, но с 1 октября 2021 года оформление «гектаров» в собственность станет доступным для всех амурчан, получивших земельные участки.

- Оформлять «дальневосточные гектары» в собственность жители области начали с прошлого года, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Пока такой возможностью воспользовались шесть человек. Двое из них стали официальными владельцами гектаров в этом году. С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 215 «дальневосточных гектаров». Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Всего за время действия программы в регионе оформили более 7,6 тысяч бесплатных земель.

Те, у кого срок пятилетнего безвозмездного пользования уже истек, могут оформить участок либо в собственность, либо в аренду на 49 лет. Обязательное условие для оформления – необходимо доказать, что хозяин начал осваивать свой «гектар» в соответствии с выбранным видом разрешенного использования. При этом получить участок в собственность амурчане могут и досрочно, не дожидаясь пяти лет – если они построили на «гектаре» жилой дом и оформили его на себя.

Власти Амурской области готовы бесплатно предоставить для освоения более 14 миллионов гектаров земель. В основном это земли лесного фонда. В программе не участвуют земли Минобороны, Роснедр, территории заповедников и заказников, а также некоторые города, в том числе Благовещенск и десятикилометровая зона вокруг него, Белогорск, части территории Свободненского и Сковородинского района.

Сейчас в Приамурье активно осваиваются более 3,5 тысяч гектаров. Большая часть из них - 60 процентов участков используются под сельскохозяйственные виды деятельности. 10% хозяев «гектаров» берут землю под строительство жилого дома.

На полученных в пользование бесплатных участках владельцы развивают фермерские хозяйства, строят дома, осваивают туристический бизнес. Самые удачные примеры освоения «гектара» - это хозяйство по выращиванию клубники в Свободненском районе, туристическая база «Шамбала», построенная на берегах Нижне-Бурейского водохранилища, база отдыха «Стривер» на границе Свободненского и Шимановского районов и завод по производству древесного угля в Магдагачинском районе. В Тамбовском районе житель области устроил ферму по разведению соколов и ястребов, в Серышевском районе появилось хозяйство, в котором выращивают лошадей и других животных, а на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан: строят новые дома и ухаживают за пасекой.