Российский разведывательный беспилотный комплекс «Орион-Э» заинтересовал иностранных заказчиков

Он представляет собой несколько беспилотников, наземный комплекс управления и транспортный модуль Предоставлено пресс-службой группы «Кронштадт»

За рубежом заинтересовались российским разведывательно-ударным беспилотником «Орион-Э», сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, уже есть несколько потенциальных иностранных заказчиков, передает ТАСС.

Тем временем гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что пять стран Юго-Восточной Азии интересуются истребителем пятого поколения Су-57. В настоящее время с некоторыми из них идут переговоры, уточнил он.

«Орион» – средневысотный беспилотный комплекс. Имеет большую продолжительность полета – до 24 часов со стандартной нагрузкой. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки – 200 кг. «Ориона» может развивать скорость до 200 км/ч.

Как писал сайт kp.ru, беспилотник «Орион-Э» разработан группой «Кронштадт». Он представляет собой разведывательный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э», а также полным комплектом оборудования, наземным комплексом управления и транспортным модулем.

В феврале этого года российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по позициям террористов в Сирии.