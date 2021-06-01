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В мире1 июня 2021 13:00

Лукашенко: правительствам Белоруссии и РФ поручено проработать реакцию на санкции Запада

По словам белорукого лидера, Минск и Москва полны решимости вместе противостоять нападкам извне
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Правительствам Белоруссии и России поручено проработать совместную реакцию на санкции Запада. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что Минск и Москва полны решимости вместе противостоять нападкам на страны извне.

«Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать», - приводит издание «СБ.Беларусь сегодня» слова белорусского лидера.

Как писал сайт kp.ru, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами собираются заняться разработкой адресных санкций против ключевых представителей властей Белоруссии. В частности, Вашингтон и Брюссель рассматривается возможность вернуть ранее снятые ограничения в отношении девяти госпредприятий из этой республики.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ заявили, что Москва будет помогать Минску, если Европейский Союз введет санкции в отношении Белоруссии.