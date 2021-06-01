Центробанк РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центральный банк с помощью специальной системы мониторинга и обращений россиян составил список компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом во вторник, 1 июня, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

- Для снижения риска вовлечения жителей России и организаций в незаконную деятельность, Банк России публикует перечень компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Данный список не содержит данных о физических лицах или ИП, - говорится в сообщении.

В настоящее время в перечень Центробанка входят 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых специалисты выявили признаки незаконной финансовой деятельности.

Отмечается, что регулятор принимает все необходимые меры для пресечения нелегальной финансовой деятельности на территории России, в том числе блокирует сайты подобных организацией, взаимодействует с сотрудниками правоохранительных и иных уполномоченных органов, иностранными регуляторами.