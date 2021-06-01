Лукашенко: следствие по Протасевичу и Сапеге будет вестись в Белоруссии

Cледствие по Протасевичу и Сапега будет вестись в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие по уголовным делам в отношении блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет проходить в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии уведомил об этом президента России Владимира Путина, заверив его, что никаких вопросов с доступом консулов не возникнет. По словам Лукашенко, на переговорах в Сочи лидеры двух стран посвятили теме задержанных в аэропорту Минска с рейса Ryanair немного времени, передает «БелТА».

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно», – сказал президент Белоруссии.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.

Позднее девушка призналась, что была редактором запрещенного канала, распространявшего личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ самым внимательным образом отслеживать дело Софии Сапеги, отметив, «что все должно происходить в рамках закона».