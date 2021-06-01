Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 1 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, открывать свои филиалы в России.

Согласно предложенным поправкам, владельцы таких информационных ресурсов для работы на территории России должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять каналы взаимодействия российских регуляторов с ними в стране. Данная обязанность также будет распростереться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети.

Как писал сайт kp.ru, ранее проект закона одобрили в комиссии правительства по законопроектной деятельности, отметив, что документ является актуальным на фоне участившихся случаев неисполнения сервисами иностранных IT-компаний требований российского законодательства.