Как избавиться от долгов перед банком: советы специалистов Фото: Shutterstock

Россияне задолжали банкам по дебетовым картам с овердрафтом 640 млрд рублей. В бюро кредитных историй «Эквифакс» отметили, что показатель вырос в 3,4 раза. Это касается только долгов по офердрафту, а ведь существуют еще различные кредиты и кредитные карты.

В ЦБ подтверждают, что долговая нагрузка на россиян растет. Как поскорее решить свои кредитные вопросы, советуют эксперты.

- Если накопилась большая задолженность по кредитным картам, то можно задуматься о рефинансировании. Такой кредит будет погасить легче, чем перекрыть кредитку, - комментирует Life.ru инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 5%, а значит кредиты выдаются под меньший процент, чем два-три года назад. Целесообразно просчитать различные варианты снижения платежа.

А вот если назрела проблема с платежеспособностью, то не нужно затягивать. Заемщику целесообразно как можно скорее обратиться в банк и рассказать о временных финансовых трудностях.

- Можно попытаться провести реструктуризацию долга или согласовать кредитные каникулы, - советует Бахтин.

Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, а ситуация критичная, то можно пройти процедуру банкротства, но нужно помнить, что это крайний вариант. В будущем это станет ограничением для выдачи новых кредитов.

- Пользуясь картой с овердрафтом надо помнить, что проценты по нему выше, чем по кредитной карте. Они могут достигать 20–30% годовых. К тому же, существуют сжатые сроки: закрыть овердрафт обычно требуется в течении 1-2 месяцев. В целом это невыгодный продукт, поэтому лучше го избегать, - предостерегает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.