Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил участников Всероссийского фестиваля «Большая перемена» с Международным днём защиты детей. Видеообращение главы государства к участникам фестиваля опубликовали во вторник, 1 июня, на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что фестиваль объединил ребят, которые приехали практически со всех уголков России.

- У каждого из вас есть свои таланты и способности. У российских школьников должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать своё призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом. А задача взрослых и государства - создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть свои способности, - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер сообщил, что в текущем 2021 году к фестивалю «Большая перемена» присоединились более двух миллионов школьников, а самое мероприятие стало настоящим сообществом друзей и единомышленников.

- Среди вас – авторы грядущий научных открытий, создатели новых технологий, профессионалы, которые могут изменить мир. Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели, решительно и смело достигайте вершин. Удачи вам!, - сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам фестиваля.

По словам президента, за последние годы в стране появилось множество конкурсов, площадок, где дети могут реализовать свой потенциал и получить новые знания.