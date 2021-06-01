Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным вместе противостоять санкциям Запада

Правительствам России и Белоруссии поручено проработать вопрос совместного реагирования на рестрикции ЕС Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия будут совместно отвечать на санкции Запада, заявил президент Александр Лукашенко.

Договоренность была достигнута на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в Сочи. Этой теме стороны посвятили значительное время, отметил белорусский президент.

«В России санкции введены давно, нашу страну сейчас также пытаются придушить. Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать», – цитирует Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Глава республики призвал кабинет министров Белоруссии подойти к этому вопросу разумно, предупредив, что «не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову».

Напомним, что в 24 мая саммит ЕС постановил ввести новые рестрикции против Белоруссии на фоне экстренной посадки рейса Raynair. Меры безопасности, принятые президентом Белоруссии, были названы "воздушным пиратством". Сам же Лукашенко отметил, что действовал в целях безопасности и сохранения жизни граждан после предупреждения Швейцарии о минировании ирландского борта.

Россия выступила против односторонних санкций в отношении Белоруссии.

Сайт kp.ru писал, как Белоруссия попросила защиты России от санкций Запада.