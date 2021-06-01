Лукашенко заявил, что в чемодане, привезенном Путину, были подготовленные спецслужбами Белоруссии материалы

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в чемодане, взятом на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, находились аналитические материалы, подготовленные различными белорусскими спецслужбами, в том числе о внешнеполитической ситуации.

По его словам, в привезенном им чемодане были документы, который содержали информацию об отношениях между США, Европейским Союзом и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Лукашенко отметил, что он с российским лидером давно обмениваются подобными сведениями, даже если они касаются только одной из стран. «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Напомним, в пятницу, 28 мая, в Сочи состоялись переговоры между Путиным и Лукашенко. Президенты общались более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров двух лидеров побит не был. В феврале главы двух государств общались целых шесть с половиной часов.