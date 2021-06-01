Заброшенную могилу Жванецкого стали облагораживать после скандала Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Заброшенную могилу Михаила Жванецкого стали облагораживать после скандала. Оказалось, что место захоронения сатирика заброшено. Видимо, родственники долгое время не заходили на кладбище и не проверяли, как обстоят дела.

После того, как фотографии заросшей могилы оказались в распоряжении kp.ru, в окружении писателя поспешили исправить ситуацию.

Михаил Жванецкий оставил после себя не только миллионное наследство, но и шестеро детей. Все они взрослые и могли бы найти время, чтобы поправить крест на могиле отца и облагородить территорию. Единственный, кто старался хоть как-то поддерживал порядок, был дворник кладбища.

После скандала на Новодевичьем кладбище появились рабочие. Мужчины в спецовках приехали к месту захоронения сатирика на «Газели» и стали засыпать могилу песком. На кургане появились живые цветы, а росшую вокруг траву пропололи, сообщает Пятый канал.

Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы в реанимации 6 ноября 2020 года. Артисту было 86-летнего артиста. Рядом с ним на Новодевичьем кладбище покоятся Галина Волчек и Марк Захаров.